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زاخاروفا: سويسرا فقدت حيادها بعدم إصدار التأشيرة لكاربوف

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زاخاروفا: سويسرا فقدت حيادها بعدم إصدار التأشيرة لكاربوف
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن سويسرا التي رفضت إصدار تأشيرة للاعب الشطرنج الروسي، أناتولي كاربوف، أظهرت بذلك عجزها عن اتباع سياسة الحياد.

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وكتبت زاخاروفا في صفحتها على "تلغرام": "لم تصدر سويسرا تأشيرة دخول لأناتولي كاربوف للمشاركة في عرض فيلم بعنوان "بطل العالم" في مكتب الأمم المتحدة في جنيف".

وأضافت: "أظهرت بيرن بذلك عدم قدرتها على ممارسة سياسة الحياد التي كانت تعتبرها من أهم إنجازاتها خلال سنوات طويلة".

المصدر: نوفوستي

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