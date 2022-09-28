زاخاروفا: سويسرا فقدت حيادها بعدم إصدار التأشيرة لكاربوف

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن سويسرا التي رفضت إصدار تأشيرة للاعب الشطرنج الروسي، أناتولي كاربوف، أظهرت بذلك عجزها عن اتباع سياسة الحياد.

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وكتبت زاخاروفا في صفحتها على "تلغرام": "لم تصدر سويسرا تأشيرة دخول لأناتولي كاربوف للمشاركة في عرض فيلم بعنوان "بطل العالم" في مكتب الأمم المتحدة في جنيف".

وأضافت: "أظهرت بيرن بذلك عدم قدرتها على ممارسة سياسة الحياد التي كانت تعتبرها من أهم إنجازاتها خلال سنوات طويلة".

المصدر: نوفوستي