البنتاغون يكشف عن حصيلة ضحاياه بعملياته العسكرية في عام 2021

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، أن 12 مدنيا قتلوا، فيما أصيب 5 مدنيين بسبب العمليات العسكرية الأمريكية في عام 2021.

ووفقا للتقرير الذي صدر عن البنتاغون بتفويض من الكونغرس، فإن "10 مدنيين قتلوا في عام 2021 خلال غارة فاشلة بطائرة بدون طيار نفذها الجيش الأمريكي في كابل في 29 أغسطس، قبل يوم واحد من انتهاء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. وكان 7 من المدنيين الـ 10 الذين قتلوا في ذلك الحادث من الأطفال".

وذكر التقرير أن "مدنيين آخرين قتلا في غارتين جويتين منفصلتين في أفغانستان في عام 2021، واحدة نفذت في 8 يناير في هرات بأفغانستان والأخرى في 11 أغسطس في قندهار، أفغانستان. كما أصيب مدنيان في غارة جوية أمريكية في قندهار بأفغانستان في 18 يناير 2021"، مشيرا إلى أن "القيادة الأمريكية في أفريقيا تقدر إصابة ثلاثة مدنيين نتيجة غارة جوية في ​الصومال​ في يناير 2021".

وأفاد بأنه "في العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا خلال عام 2021، كانت هناك ستة تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين محتملين، لكن ثلاثة منها لا تزال قيد التقييم، بينما اعتبرت الثلاثة الأخرى غير موثوقة"، مؤكدا أن "أحدث أعداد الضحايا المدنيين من وزارة الدفاع، تمثل انخفاضا كبيرا عن العام السابق. ففي تقرير عام 2020، قدرت وزارة الدفاع مقتل ما يقرب من 23 مدنيا نتيجة العمليات العسكرية الأمريكية وإصابة 10 آخرين".

المصدر: CNN