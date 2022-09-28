الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تتلاعب بموضوع التهديد النووي لصالحها
Sputnik
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة تتلاعب بموضوع التهديد النووي لصالحها.
وقالت زاخاروفا في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "إنها تستخدم تقنيات تلاعب لجرنا إلى هذه الأجندة. تستخدم جميع أنواع التلاعب والمسرحيات دون أي قيود".
وأشارت إلى أنه يتم إدخال موضوع التهديد النووي بنشاط في "الحياة العالمية"، موضحة: "تتحدث (الولايات المتحدة) عن هذا الموضوع بسهولة وتقوم بتطويره".
المصدر: نوفوستي