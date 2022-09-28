 
مباشر

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تتلاعب بموضوع التهديد النووي لصالحها

أخبار العالم

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تتلاعب بموضوع التهديد النووي لصالحها
Sputnik
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tvqg

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة تتلاعب بموضوع التهديد النووي لصالحها.

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية: روسيا لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية
الخارجية الروسية: روسيا لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية

وقالت زاخاروفا في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "إنها تستخدم تقنيات تلاعب لجرنا إلى هذه الأجندة. تستخدم جميع أنواع التلاعب والمسرحيات دون أي قيود".

وأشارت إلى أنه يتم إدخال موضوع التهديد النووي بنشاط في "الحياة العالمية"، موضحة: "تتحدث (الولايات المتحدة) عن هذا الموضوع بسهولة وتقوم بتطويره".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا