الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تتلاعب بموضوع التهديد النووي لصالحها

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة تتلاعب بموضوع التهديد النووي لصالحها.

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وقالت زاخاروفا في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "إنها تستخدم تقنيات تلاعب لجرنا إلى هذه الأجندة. تستخدم جميع أنواع التلاعب والمسرحيات دون أي قيود".

وأشارت إلى أنه يتم إدخال موضوع التهديد النووي بنشاط في "الحياة العالمية"، موضحة: "تتحدث (الولايات المتحدة) عن هذا الموضوع بسهولة وتقوم بتطويره".

المصدر: نوفوستي