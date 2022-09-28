أكراد تركيا يعلنون عزمهم تشكيل تحالف كردستاني موسع في أقرب وقت

أعلن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركي أن "تحالفا كردستانيا واسعا" سيجري تشكيله في أقرب وقت، ليضم القوى السياسية والاجتماعية الكردية.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة عن الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي، بارفين بولدان إفادتها في كلمة بولاية أديمان بوسط تركيا بأن الحزب "لن يبحث عن تحالف مع القوى اليسارية والاشتراكية فقط، بل سيكون تحالفا كوردستانيا كبيرا مع الأكراد في أسرع وقت ممكن".

وقالت بولدان بهذا الشأن: "في برنامجنا لشهر أكتوبر، سنبدأ اجتماعاتنا مع الأحزاب الكردستانية والدوائر الكردية كجزء من التوسع والنمو"، مشيرة إلى أنهم "سيظهرون أن هناك تحالفا آخر في هذا البلد يضم قادة الرأي والجمعيات المحلية والأحزاب الكردية".

وشددت القيادية في حزب الشعوب الديمقراطي على ضرورة أن "يتم التواصل مع كل مواطن -كردي- لم يصوت لحزب الشعوب الديمقراطي، وصوت لأحزاب أخرى".

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وانتقدت بولدان السلطات القائمة قائلة إن "من يحكم هذا البلد هم المسؤولين عن الريع والرشوة والعصابات وكل الأشياء السيئة التي يمكن أن تخطر على البال، فأسماء من يحكمون هذا البلد مرتبطة الآن بالفساد والعصابات".

ورأت الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي أن أسماء أولئك الذين يحكمون تركيا حاليا ترتبط "بتدمير الطبقة العاملة والموظفين في تركيا. في كل مكان نذهب ونرى؛ العمال بائسون، وأصحاب المتاجر بائسون، وهناك عداء كبير تجاه النساء والأكراد. لا يستطيع الشباب رؤية مستقبلهم، ولا يمكنهم التطلع إلى مستقبلهم بأمل".

صحيفة "زمان" وصفت حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بأنه يحظى "بأهمية سياسية كبيرة ودور حاسم في الاستحقاقات الانتخابية، إذ يصوت لها سبعة ملايين ناخب، بينما الحزب ليس عضوا في التحالف المعارض المكون من ستة أحزاب بقيادة حزب الشعب الجمهوري، الذي لم يدعوه إلى الانضمام إليهم".

ومضت الصحيفة التركية المعارضة في هذا الاتجاه قائلة إن التوافق مع الحزب الكردي، الذي يشكل الضلع الثالث للبرلمان التركي يعد "أمرا محوريا لإنجاح، المرشح المشترك لأحزاب المعارضة الستة التي يقودها حزب الشعب الجمهوري".

المصدر: زمان