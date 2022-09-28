موقع: البيت الأبيض يفكر بتغييرات في الفريق الاقتصادي

أفاد موقع Axios بأن البيت الأبيض يدرس احتمال استقالة وزيرة الخزانة جانيت يلين والمستشار الاقتصادي الرئاسي بريان ديزي.

وأضاف الموقع: "يخطط المسؤولون في البيت الأبيض سرا لخروج يلين المحتمل، بعد انتخابات التجديد النصفي - وهي الأولى والأكثر أهمية فيما يتعلق بإعادة تنظيم واسعة للفريق الاقتصادي للرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك وفقا لقول الأشخاص الذين يعلمون بخفايا الأمور".

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وتابع الموقع في تقريره، أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار نهائي بشأن استقالة يلين، فهذا يعتمد على نتائج انتخابات التجديد النصفي، التي في نتيجتها قد يفقد الديمقراطيون سيطرتهم على مجلس الشيوخ، الذي عادة يصادق على تعيين وزير الخزانة.

في ذات الوقت، ووفقا للتقرير، لم يؤكد البيت الأبيض ولا وزارة الخزانة الأمريكية، استقالة يلين المحتملة.

ويشار إلى أن الحديث عن التغييرات المحتملة في فريق بايدن الاقتصادي، ظهر على خلفية التضخم القياسي في الولايات المتحدة. وكانت يلين قد ذكرت سابقا، أن التضخم ينمو بمعدل مرتفع وبشكل غير مقبول.

المصدر: نوفوستي