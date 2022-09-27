ألمانيا.. الإبقاء على محطتين نوويتين قيد التشغيل حتى أبريل 2023

أعلن وزير الاقتصاد والطاقة الألماني روبرت هابك، أن بلاده ستبقي على اثنتين من محطات الطاقة الكهرذرية الثلاث المتبقية لديها قيد التشغيل، حتى أبريل 2023 لمنع تفاقم أزمة الطاقة.

وكان من المخطط في نهاية العام 2022، أن توقف ألمانيا آخر ثلاث محطات نووية في البلاد "نيكارفيستهايم"، "إيزار 2"، "إمسلاند" عن العمل.

وقال الوزير الألماني إن المحطتين "إيزار2" في ولاية بافاريا، و"نيكارفيستهايم" شمال مدينة شتوتغارت، سيظلان قيد التشغيل حتى منتصف أبريل القادم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مسؤولون ألمان إن حكومة البلاد ستلتزم بخطتها إغلاق المحطات النووية المتبقية هذا العام، لكنها تحتفظ بخيار إعادة تشغيل اثنتين منها في حال نقص الطاقة.

وحالها حال الدول الأوروبية الأخرى، تسعى ألمانيا جاهدة لضمان بقاء الأنوار مضاءة والحفاظ على دفء المنازل هذا الشتاء على الرغم من انخفاض تدفق الغاز الطبيعي من روسيا وسط الحرب في أوكرانيا.

المصدر: وكالات