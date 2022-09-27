فيلادلفيا: إصابة 4 مراهقين بإطلاق للنار على فريق لكرة القدم بإحدى المدارس

أعلنت شرطة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا شرقي الولايات المتحدة فجر الأربعاء، أن 4 مراهقين أصيبوا بإطلاق للنار على فريق لكرة القدم في مدرسة روكسبورو الثانوية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه وبعد الساعة 4:40 مساءا بقليل، استجابت الشرطة لتقارير إطلاق النار في ملعب كرة القدم ووجدت أربعة ضحايا تعتقد الشرطة أنهم أعضاء في فريق كرة القدم بالمدرسة.

وأضافت أن ثلاثة منهم نُقلوا إلى مركز أينشتاين الطبي، حيث وُصفت حالة أحد بأنها حرجة للغاية، وتم نقل الآخر إلى مستشفى جامعة تمبل.

وقالت الشرطة إن الرماة المحتملين فروا في سيارة دفع رباعي.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية