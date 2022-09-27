وصول وفد أمني تركي إلى الدوحة لمتابعة التعاون في تأمين مونديال قطر

وصل وفد أمني تركي يوم الثلاثاء إلى الدوحة لمتابعة التعاون مع قطر في تأمين بطولة كأس العالم 2022 المقرّرة في نوفمبر المقبل.

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وقالت السفارة التركية في الدوحة عبر حسابها على "تويتر": "وصل الوفد الأول من مسؤولين رفيعي المستوى من مديرية الأمن العام التركية، في إطار التعاون الأمني بين قطر وتركيا في أمن كأس العالم 2022".

واستقبل سفير تركيا في الدوحة مصطفى كوكصو، الوفد الذي ترأسه رئيس إدارة الأمن في مديرية الأمن العام التركية، المنسق العام للقوة التركية المكلفة بالعمل في قطر جنيت أونال، بحسب السفارة.

وتابعت السفارة: "سنستمر في دعم قطر الصديقة والشقيقة، التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث سيشارك عدد كبير من أفراد فرقة مكافحة الشغب التركية من الخبراء في مجال السلامة الرياضية بمعدّاتهم".

سنستمر في دعم صديقتنا وشقيقتنا قطر، التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، حيث سيشارك عدد كبير من أفراد فرقة مكافحة الشغب التركية من الخبراء في مجال السلامة الرياضية بمعداتهم. pic.twitter.com/5JS2wAqKsh — T.C. Doha Büyükelçiliği - Turkish Embassy in Doha (@TC_DohaBE) September 27, 2022

وفي 9 ديسمبر 2021، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن "تركيا سترسل 3 آلاف شرطي للمشاركة في تأمين بطولة نهائيات كأس العالم في قطر".

وكانت وزارتا الداخلية التركية والقطرية قد وقّعتا اتفاقية لتنظيم الفعاليات الكبرى، تتضمن مشاركة تركيا بالتنظيم الأمني لكأس العالم.

وتستضيف قطر بين 22 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، بطولة كأس العالم لكرة القدم حيث يتنافس 32 منتخبا، لتكون بذلك أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف الحدث العالمي الأبرز في مجال الرياضة.

المصدر: الأناضول