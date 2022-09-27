تركيا.. إنقاذ 144 مهاجرا أبعدتهم اليونان إلى المياه التركية

أنقذت فرق خفر السواحل التركية 144 مهاجرا غير نظاميين قبالة سواحل ولايتي إزمير وموغلا غربي البلاد، أبعدت البحرية اليونانية زورقهم إلى المياه التركية.

وقالت قيادة خفر السواحل التركية في بيان الثلاثاء إن فرقها تلقت معلومات حول تواجد مجموعة مهاجرين على متن قارب مطاطي قبالة سواحل منطقة أورلا في إزمير.

وأضافت أن فرقها توجهت لمكان القارب وأنقذت 26 مهاجرا، دفعتهم القوات اليونانية نحو المياه الإقليمية التركية.

وأفادت قيادة خفر السواحل في بيان ثان، أن فرقها أنقذت 45 مهاجرا قبالة سواحل مرمريس، و73 مهاجرا آخرين قبالة سواحل داتشا، التابعتين لموغلا، دفعتهم القوات اليونانية نحو المياه الإقليمية التركية.

وأشارت إلى أن قوات خفر السواحل أوقفت أيضا مشتبها به بتهمة تهريب المهاجرين.

وحسب البيانين، تمت إحالة المهاجرين غير النظاميين إلى مديرية الهجرة في الولايتين، وذلك بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.​​​​​

المصدر: الأناضول