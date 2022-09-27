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إسرائيل تعلن عن برنامج لإعادة تأهيل جرحى الحرب الأوكرانيين

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إسرائيل تعلن عن برنامج لإعادة تأهيل جرحى الحرب الأوكرانيين
AFP
صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات الإسرائيلية عن برنامج لإعادة تأهيل جرحى الحرب الأوكرانيين، في مجموعة من المستشفيات المتخصصة في إعادة التأهيل.

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وفي بيان لها، أوضحت الخارجية الإسرائيلية أنه "كجزء من المساعدات الإنسانية الإسرائيلية لأوكرانيا، وتجربتها الفريدة في إعادة تأهيل الجرحى وأصحاب الإعاقات في إسرائيل، عززت وزارة الخارجية مبادرة مع وزارة الصحة لاستقبال وإعادة تأهيل ما يصل إلى عشرين جريحا في إسرائيل للحصول على الرعاية الطبية في مجموعة متنوعة من المستشفيات المتخصصة في إعادة التأهيل".

وتمت الإشارة إلى أن "أول من المصابين وصلوا إلى مركز شيبا الطبي في الأيام الأخيرة"، حيث "خصصت وزارة الخارجية ملايين الشواقل لتمويل هذه المبادرة، وحولت الأموال إلى وزارة الصحة لمساعدة المستشفيات التي ستستقبل الجرحى".

وأوضحت الوزارة أن "كل مصاب ينقل إلى المؤسسة الطبية المناسبة للعناية بطبيعة إصابته وأن هذا الجهد جزء من التزام إسرائيل المستمر بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية واسعة النطاق لأوكرانيا".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: "تتمتع إسرائيل بخبرة واسعة في إعادة تأهيل الجرحى ومصابي الحرب. لدينا فرق طبية ومستشفيات ممتازة فتحت أبوابها وقلوبها أمام مصابي أوكرانيا. ستواصل إسرائيل مساعدة أوكرانيا ومواطنيها... أتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

المصدر: RT

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