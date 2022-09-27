روسيا ترفض حضور زيلينسكي اجتماعا لمجلس الأمن عن بعد

أعرب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن معارضة روسيا مشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في اجتماع لمجلس الأمن عبر الفيديو، وطالب بحضوره الاجتماع شخصيا.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع للمجلس يوم الثلاثاء: "نود أن نجدد التأكيد على موقفنا في ما يخص المحاولة الجديدة من قبل الدول الغربية للإصرار على مشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في اجتماع اليوم بشكل افتراضي".

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وتابع: "لقد أكدنا مرارا أننا لا نعارض مشاركة الرئيس الأوكراني أو ممثليه بحد ذاته، لكن المشاركة يجب أن تكون شخصية. هذا ما تتطلبه القواعد، بالإضافة إلى أن ذلك مسألة احترام لمجلس الأمن".

وأضاف أن "المجلس يجب ألا يتحول إلى منصة للتمثيليات السياسية"، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك أن يسيء إلى سمعة المجلس، وأن الجانب الأوكراني "قد نظم مثل هذه التمثيلية أثناء أسبوع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".

المصدر: تاس