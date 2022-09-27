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أكثر من 87% من سكان مقاطعة خيرسون صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا

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أكثر من 87% من سكان مقاطعة خيرسون صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا
Sputnik Ramil Sitdikov
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أعلنت مفوضية الانتخابات بمقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا أن 87.05٪ من المقترعين في المقاطعة صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا.

وتقدمت المجالس الشعبية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في 19 سبتمبر بمناشدة إلى رئيسي الجمهوريتين دينيس بوشلين، وليونيد باشنيك بالإسراع بتنظيم الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية. 

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وأعلنت إدارتا مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه عن وضع خطة لإجراء الاستفتاء في ذات الوقت مؤكدتين أن ذلك سيحقق العدالة التاريخية لأراضيهما ومواطنيهما في ظل الاضطهاد والإرهاب الذي يتعرض له السكان من قبل القوميين الأوكرانيين وحلفائهم من الناتو.

المصدر: تاس

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