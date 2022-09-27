"الطاقة الذرية" تجدد مطالبتها بضمان سلامة محطة زابوروجيه

دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية محطة زابوروجيه للطاقة الكهرذرية جنوب أوكرانيا، بعد تعرضها لقصف جديد من قوات كييف.

وأضاف غروسي أنه خلال هذا الأسبوع وقع العديد من الانفجارات في محيط المحطة بعد عدة أيام من التهدئة ما تسبب بتحطم النوافذ في مبنى المفاعل الثاني بالمحطة وأن سبب الانفجار غير واضح في الوقت الحالي.

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للحد من مخاطر وقوع حادث مريع في أكبر محطة للطاقة الكهرذرية في أوروبا تقع في معمعان الحرب.

وبحسب بيان أصدرته الوكالة فقد وقع انفجار يوم الاثنين بالقرب من محطة كهرباء فرعية على بعد بضع مئات من الأمتار من مركز تدريب تابع لمحطة زابوروجيه ولم ترد أنباء عن وقوع أي أضرار.

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وسمع دوي عدة انفجارات أخرى على مسافة أبعد قليلا من المحطة حيث وقع انفجاران يوم الثلاثاء قرب قناة تبريد المحطة.

المصدر: تاس