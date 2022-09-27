البنتاغون: لم نسجل أي مؤشر على نية روسيا استخدام أسلحة نووية

أعلن المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة لا ترى حاليا أي مؤشر على نية روسيا لاستخدام أسلحة نووية، ولن ترفع جاهزية ترسانتها النووية.

وقال رايدر معلقا على تصريحات مسؤولين روس حول استخدام موسكو المحتمل للأسلحة النووية: "نحن بالتأكيد، وكما ذكرنا سابقا، نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد".

وأجاب رايد على طلب بتوضيح ما إذا كانت المخابرات الأمريكية قد سجلت حركة أسلحة نووية تكتيكية روسية: "لا أريد أن أتطرق على وجه التحديد إلى قضايا الاستخبارات. لا يسعني إلا أن أقول مرة أخرى إننا لم نر في هذه المرحلة أي شيء يشير إلى حاجتنا إلى تعديل حالة وتشكيل أسلحتنا النووية".

المصدر: تاس