إسرائيل: لن نعترف بنتائج استفتاءات الانضمام إلى روسيا

أعلنت إسرائيل اليوم الثلاثاء، أنها لن تعترف بنتائج استفتاءات جنوب وشرق أوكرانيا على الانضمام إلى روسيا.

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وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "إسرائيل تعترف بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ولن تعترف بنتائج الاستفتاءات في المناطق الشرقية من أوكرانيا".

جدير بالذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كانت إسرائيل حذرة في موقفها تجاه هذه العملية، حيث أكدت على "العلاقات المتميزة مع كلا البلدين"، فيما امتنعت عن تزويد أوكرانيا بالسلاح، ولكنها أرسلت خوذات وسترات واقية من الرصاص.

المصدر: "فرانس برس"