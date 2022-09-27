الهند قلقة من تحديد سقف أسعار النفط الروسي

أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، أن بلاده قلقة من التأثير المحتمل على أسعار الطاقة في الأسواق العالمية لمبادرة دول مجموعة "السبع" لتحديد سقف أسعار النفط الروسي.

وقال جايشانكار خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "لدينا مخاوف بشأن أسعار النفط. ارتفاع أسعار النفط يضر بنا بشدة. وهذا مصدر قلقنا الرئيسي".

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وكان قادة دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) أكدوا في قمة يونيو عزمهم على تقليل الاعتماد على الطاقة من روسيا واتفقوا مبدئيا على البدء في تقييد الأسعار النفط والغاز الروسيين.

واستبعد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف أن تقبل بلاده فكرة قيام الدول الغربية بتقييد أسعار موارد الطاقة الروسية، مؤكدا أن موسكو لن تبيع النفط والغاز بخسارة أو بأقل من تكلفتهما.

المصدر: نوفوستي