مقتل شخصين جراء حريق منشأة تابعة لشركة نفط كبرى في بولندا

أفاد مسؤولون بولنديون بمصرع شخصين بحريق في منشأة تابعة لشركة "بي كيه إن أورلن" النفطية المملوكة للدولة وسط بولندا اليوم الثلاثاء.

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وأوضحت الشركة أن الحريق الذي اندلع في المنشأة القريبة من بلدة بلوك، والتي تضم مصفاة نفط، سرعان ما تم إخماده.

وأشارت إلى أن الحريق اندلع في أحد الأفران، لكن رجال الإطفاء بالمنشأة أخمدوه، لافتة إلى أن المنشآت الأخرى لم تتأثر.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في بلوك إيفونا شميغيلسكا كوفالسكا إن "شخصين لقيا حتفهما وتم فتح تحقيق في الحادث".

المصدر: "أ ب"