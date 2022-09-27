لاتفيا تعلن الطوارئ على حدودها مع روسيا
Sputnik
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أعلنت لاتفيا حالة الطوارئ اعتبارا من 28 سبتمبر ولمدة ثلاثة أشهر في المناطق الحدودية مع روسيا، في أعقاب إعلان الجيش الروسي التعبئة الجزئية لتعزيز عمليته العسكرية في أوكرانيا.
ووفقا لبيان الحكومة: "قررت الحكومة اعتبارا من يوم غد 28 سبتمبر 2022، فرض الطوارئ في مناطق ألوكسن وبالفي ولودزا، والموانئ والمطارات ونقاط العبور الحدودية والسكك الحديدية، بعد التعبئة الجزئية المعلنة في روسيا".
وأضافت في بيانها أن حالة الطوارئ على الحدود اللاتفية الروسية ستستمر ثلاثة أشهر.
المصدر: نوفوستي