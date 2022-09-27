ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب الحجاج في بنغلاديش (فيديو)

انتشل رجال الإنقاذ في بنغلادش يوم الثلاثاء 17 جثة من أحد الأنهر، بعد يومين على غرق مركب كان يقل حجاجا هندوسا شمال البلاد، لتصل حصيلة ضحايا الحادث إلى 68 قتيلا.

وغرق المركب الصغير الذي كان يعج بالنساء والأطفال بينما كان في طريقه إلى أحد المعابد الهندوسية الأحد، فيما راقب العديد من الأشخاص الذين كانوا على ضفتي النهر المشهد وهم بحالة من الذعر.

و22 من الضحايا هم أطفال، بحسب السلطات، وأظهرت مشاهد مصورة أن بعضهم لا يتجاوز الأربع سنوات.

والكارثة التي وقعت قرب قرية بودا الشمالية النائية هي الأحدث في سلسلة من المآسي المماثلة في هذه الدولة التي تكثر فيها الأنهار، وتعزى في الغالب إلى نقص صيانة المراكب والحمولات الزائدة.

وقال قائد شرطة بودا سوجاي كومار روي الثلاثاء إن رجال الإطفاء وغواصين تابعين للبحرية انتشلوا أكثر من 12 جثة من مجرى نهر كاروتوا حيث غرق المركب.

ووفق الشرطة فإن المركب كان يقل نحو 90 شخصا من بينهم نحو 50 حاجا إلى المعبد الهندوسي الذي يعود تاريخه لقرون عدة من أجل حضور مهرجان كبير.

ولا يزال عدد قليل من الأشخاص مفقودين، بحسب قائد الشرطة.

وكشف المحقق لدى الشرطة عبد الرزاق أن 30 من الضحايا على الأقل هم نساء.

وكان قائد الشرطة المحلية سراج الهدى قد أكد الاثنين، أن المركب كان يحمل ركابا أكثر بثلاث مرات من طاقته الاستيعابية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عشرة أشخاص على الأقل انقذوا ونقلوا إلى المستشفى.

وأظهر مقطع مصور بهاتف محمول بثته القناة التلفزيونية 24 القارب المكتظ ينقلب فجأة، ما أدى إلى سقوط الركاب في النهر الموحل.

وبدأ اثر ذلك عشرات من الأشخاص الذين كانوا يشاهِدون من الشاطئ على بعد حوالى 20 مترا بالصراخ، وكان الطقس هادئا عند وقوع الحادثة.

المصدر: أ ف ب