أشاد المراقبون الإيطاليون في مراكز الاستفتاء في موسكو ودونيتسك ولوغانسك، بشفافية التصوت في جمهوريتي دونباس شرق أوكرانيا، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه جنوبها.

وبحسب الخدمة الصحفية لحاكم مقاطعة موسكو، أشار المراقبون إلى الأهمية الخاصة لنقل الحقيقة كاملة حول الاستفتاءات لسكان الدول الغربية.

وأشار تقرير الخدمة الصحفية، إلى أن المراقبين الإيطاليين تفقدوا سير الاستفتاءات ليس فقط في مقاطعة موسكو، ولكن أيضا في جمهوريتي دونباس، حيث قال المراقبون: "في كل مكان تم خلق ظروف جيدة للغاية للتصويت".

وأعنلت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينو ماتفيينكو أن البرلمان الروسي سينظر في الـ4 من أكتوبر في قبول انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في حال كانت نتيجة الاستفتاءات إيجابية.

المصدر: نوفوستي