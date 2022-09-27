الصين تعلق على زيارة بومبيو إلى تايوان: سياسي ذو مصداقية متضائلة ويحقق مكاسب سياسية شخصية

علقت وزارة الخارجية الصينية على الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو إلى تايوان اليون، وقالت إنه سياسي ذو مصداقية متضائلة ويحقق مكاسب سياسية شخصية.

وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "لقد ذكرتم سياسيا سابقا ذو مصداقية متضائلة، قام بهذه الأعمال المثيرة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية".

وأردف وينبين قائلا "إن حسابات بومبيو لن تتحقق".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، إلى تايوان مساء الاثنين، وألقى خطابا الثلاثاء في منتدى الأعمال التايواني العالمي في كاوشيونغ، والذي تستضيفه صحيفة "ليبرتي تايمز".

وتعد هذه هي الزيارة الثانية لمايك بومبيو إلى تايوان خلال 2022، بعد أن كانت الأولى في شهر مارس، واستمرت 4 أيام.

وتفاقم التوتر بين الصين وتايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة في 3 أغسطس، على الرغم من احتجاجات بكين.

المصدر: وكالات