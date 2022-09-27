ظهور الرئيس الصيني عبر التلفزيون الحكومي وسط تكهنات عن سبب غيابه (صور)

بعد شائعات حول "وضعه السياسي" إثر غيابه عدة أيام عن الظهور العلني، أطل الرئيس الصيني شي جين بينغ على شعبه عبر التلفزيون الحكومي اليوم الثلاثاء، ليبدد كافة التكهنات.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن شي شوهد وهو يزور معرضا في قاعة معارض بيكين بعنوان "المضي قدما في العصر الجديد"، وهو معرض لإنجازات العصر الجديد للصين، حيث كان شي برفقة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ وكبار القادة الآخرين.

وهذه الزيارة هي أول ظهور لشي أمام الكاميرات منذ عودته من قمة إقليمية في أوزبكستان نهاية الأسبوع الماضي، فحيث أنه بموجب اللوائح الصينية لمكافحة جائحة كورونا، كان شي سيخضع للحجر الصحي لمدة أسبوع.

المصدر: "أ ب"