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مايك بومبيو يلقي خطابا في منتدى الأعمال العالمي بتايوان

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مايك بومبيو يلقي خطابا في منتدى الأعمال العالمي بتايوان
Gettyimages.ru
وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو
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ألقى وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو خطابا الثلاثاء في منتدى الأعمال التايواني العالمي في كاوشيونغ، والذي تستضيفه صحيفة "ليبرتي تايمز".

وحسب صحيفة "Focus Taiwan" التايوانية، فإنه من المتوقع أيضا أن يلقي بومبيو كلمة أمام غرف التجارة التايوانية العالمية، الأربعاء.

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وسائل إعلام: بومبيو يصل إلى تايوان للمشاركة في منتدى الأعمال
وسائل إعلام: بومبيو يصل إلى تايوان للمشاركة في منتدى الأعمال

كما سيزور العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة في الجزء الجنوبي من البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "ليبرتي تايمز".

وتعد هذه هي الزيارة الثانية لمايك بومبيو إلى تايوان خلال 2022، بعد أن كانت الأولى في شهر مارس، واستمرت 4 أيام.

وشغل بومبيو منصب وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الفترة من 2018 إلى 2021.

وتفاقم التوتر بين الصين وتايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة في 3 أغسطس، على الرغم من احتجاجات بكين.

المصدر: وكالات

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