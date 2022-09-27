رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: الدولة ستضمن كافة التزاماتها الاجتماعية أمام المواطنين مهما حدث

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو ضمان الدولة الوفاء التام بالتزاماتها الاجتماعية تجاه المواطنين، "بغض النظر عما يحدث، ومهما كانت الصعوبات".

وقالت ماتفيينكو، في تعليقها على الموازنة العامة للأعوام 2023 و2024 و2025: "أؤكد أن جميع التعهدات الاجتماعية التي أخذتها الدولة على عاتقها أمام مواطنينا، سيتم الوفاء بها، بغض النظر عما يحدث، ومهما كانت الصعوبات. هذا الالتزام منصوص عليه في الدستور الروسي".

وأشارت رئيسة مجلس الاتحاد إلى أن جلسات الاستماع البرلمانية لمشروع الموازنة العامة ستعقد في الـ3 من أكتوبر المقبل.

المصدر: تاس