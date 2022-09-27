الأسطول الأمريكي يعترض أكبر كمية من الهيروين في الشرق الأوسط لهذا العام (صورة)

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي اعتراض شحنة من الهيروين تقدر قيمتها بنحو 85 مليون دولار، كانت على متن سفينة صيد في خليج عمان.

واعتبر الأسطول الخامس أن "هذه العملية تمثل أكبر اعتراض للمخدرات في الشرق الأوسط، من قبل القوات البحرية الدولية هذا العام".

وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات البحرية الأمريكية براد كوبر: "هذه العملية تظهر التزاما عميقا بين شركائنا الدوليين لتعطيل وردع النشاط المزعزع للاستقرار في المنطقة".

A @USCG fast response cutter seized an estimated $85 million worth of heroin from a fishing vessel in the Gulf of Oman, Sept. 27, representing the largest illegal drug interdiction in the Middle East by international naval forces this year.



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المصدر: وكالات