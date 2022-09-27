ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 19% بعد التلويح بعقوبات روسية ضد أوكرانيا

سجلت أسعار الغاز في أوروبا خلال تعاملات الثلاثاء ارتفاعا بلغ 19% ولامست 2050 دولارا للألف متر مكعب، بعد إعلان شركة "غازبروم" الروسية عن عقوبات قد تفرضها على "نافتوغاز" الأوكرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر أكتوبر في بورصة الغاز بهولندا إلى 2053 دولارا لـ1000 متر مكعب، أو 206.49 يورو لكل ميغاواط ساعة.

وفي وقت سابق، رفضت شركة "غازبروم" رفضا قاطعا جميع مطالب شركة "نافتوغاز" الأوكرانية تجاه الإجراءات المتعلقة بعبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وقالت إنها لن تدفع لكييف رسوم ترانزيت الغاز الروسي مقابل خدمات لا تقدمها الشركة الأوكرانية.

المصدر: تاس