قوات كييف تقصف قرى دونيتسك بالمدفعية

أعلن في دونيتسك أن قوات كييف قصفت قرية زايتسيفو شمال شرق مدينة دونيتسك، وقرية نوفو باخموتوفكا شمال جمهورية دونيتسك الشعبية بالمدفعية.

وأضافت المصادر في دونيتسك بأن الضربات الأوكرانية استهدفت قريتي كيروفو وزايتسيفو حيت أطلقت 5 قذائف الساعة 16:50، كما أطلقت 6 قذائف باتجاه محوري كالينوفو ونوفوباخموتوفكا الساعة 16:55 و6 قذائف أخرى أطلقت باتجاه ديليفكا وزايتسيفو الساعة 17:05.

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وتقع قرية زايتسيفو شمال مدينة غورلوفكار الواقعة شمال شرقي جمهورية دونيتسك، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك وتقصفها قوات كييف بانتظام.

المصدر: نوفوستي