الفاتيكان: النزاع في أوكرانيا يقترب بالعالم من حرب نووية

حذر رئيس حكومة الفاتيكان بيترو بارولين، من أن التهديدات باستخدام الأسلحة النووية على خلفية النزاع في أوكرانيا، تقترب بالعالم من حرب نووية.

وقال بارولين بمناسبة اليوم العالمي لنزع السلاح النووي: "طالما أن الأسلحة النووية موجودة، فلا يمكننا استبعاد إمكانية استخدامها، مما يهدد وجود البشرية ذاته".

ووفقا له، أثار النزاع في أوكرانيا "تهديدات مروعة باستخدام الأسلحة النووية"، مما يدل على "مدى اقتراب العالم من الحرب النووية".

وفي وقت سابق، قال البابا فرنسيس إن استخدام الطاقة الذرية للأغراض العسكرية يعد جريمة ضد كرامة الإنسان، و"أي مستقبل محتمل" للبشر.

ووصف البابا امتلاك الأسلحة النووية بأنه أمر غير أخلاقي وحث على التخلي عنها.

وقام البابا في نوفمبر 2019 برحلة رسولية إلى اليابان، كان موضوعها الرئيسي القضايا المتعلقة بالأسلحة النووية.

وزار مدينتي ناغازاكي وهيروشيما، وأدلى بعظات أدان فيها جريمة استخدام الأسلحة النووية.

المصدر: تاس