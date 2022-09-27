البيت الأبيض يبدي استعداده لدعم الأوروبيين بعد تسرب الغاز من "نورد ستريم 1 و2"

أبدى البيت الأبيض اليوم الثلاثاء استعداده لدعم الأوروبيين بعد تسرب الغاز من "نورد ستريم 1 و2".

وعلق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي على تسرب الغاز من أنبوبي نفط نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق، بالقول إن "شركاءنا الأوروبيين يجرون تحقيقا.. نحن مستعدون لدعم جهودهم".

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ورفض جون كيربي "التكهن" بأسباب هذا التسرب من أنابيب نفط أساسية لتسليم الغاز الروسي إلى دول أوروبا.

وصرح بأن ما حصل "يعكس أهمية جهودنا المشتركة لإيجاد إمدادات غاز بديلة لأوروبا".

وفي وقت سابق اليوم أكد علماء الزلازل في السويد وقوع انفجارين في 26 سبتمبر، على مسار خطوط أنابيب "السيل الشمالي 1-2".

والاثنين، تم الإعلان عن انخفاض الضغط في 3 أنابيب من "السيل الشمالي 1 و2" جراء حدوث أعطال في الأنابيب، واليوم لم يستبعد الكرملين أن تكون الأعطال نتيجة أعمال تخريبية.

وتمتد خطوط أنابيب "السيل الشمالي" من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، وتمر بالمياه الاقتصادية للدنمارك وفنلندا والسويد. ووقعت الأعطال بالقرب من جزيرة بورنهولم.

المصدر: أ ف ب