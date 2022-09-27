وكالة: أسرى أوكرانيون صوتوا في الاستفتاء بجمهورية لوغانسك

تمكن سكان جمهورية لوغانسك الشعبية الذين خدموا في الجيش الأوكراني وتم أسرهم، من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مراسلها الموجود في سجن مدينة لوغانسك أن 8 أسرى أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء.

وأعلن أحد الأسرى أن السكان المحليين يصوتون في الاستفتاء بشكل طوعي، مضيفا: "أعطوني فرصة وذهبت للتصويت".

ولا يخفي السجناء تفاؤلهم بشأن انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا.

وقال أسير آخر: "أعتقد أنه (بعد الانضمام إلى روسيا) سيكون هناك مزيد من الحماية، وشعبنا هو نفسه".

المصدر: نوفوستي