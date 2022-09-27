نتائج فرز 14.2% من أوراق الاقتراع بجمهورية دونيتسك الشعبية لصالح الانضمام

أظهرت نتائج فرز 14.2% من أوراق الاقتراع للاستفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا أن 97.91% من الأصوات لصالح الانضمام إلى روسيا.

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وكانت مراكز الاقتراع في المناطق المحررة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في اليوم الخامس للتصويت على استفتاء سكان تلك المناطق بشأن الانضمام إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي