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نتائج فرز 14.2% من أوراق الاقتراع بجمهورية دونيتسك الشعبية لصالح الانضمام

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نتائج فرز 14.2% من أوراق الاقتراع بجمهورية دونيتسك الشعبية لصالح الانضمام
Sputnik Kirill Praga
الاقتراع في جمهورية دونيتسك الشعبية 23-27 سبتمبر 2022
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أظهرت نتائج فرز 14.2% من أوراق الاقتراع للاستفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا أن 97.91% من الأصوات لصالح الانضمام إلى روسيا.

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مراكز الاقتراع تغلق أبوابها في المناطق المحررة
مراكز الاقتراع تغلق أبوابها في المناطق المحررة

وكانت مراكز الاقتراع في المناطق المحررة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في اليوم الخامس للتصويت على استفتاء سكان تلك المناطق بشأن الانضمام إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي

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