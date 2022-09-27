منظمة معاهدة الأمن الجماعي تبين سبب عدم لقاء الأمين العام للمنظمة مع باشينيان

صرح الناطق الإعلامي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي فلاديمير زينيتدينوف بأن الأمين العام للمنظمة ستانيسلاف زاس لم يلتق برئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بسبب تواجده في نيويورك.

وكانت بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي قد وصلت إلى أرمينيا في الـ 13 من سبتمبر الجاري على ضوء قرار الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن الجماعي للمنظمة.

وقامت البعثة منذ ذلك الوقت بعقد عدد من الاجتماعات مع قادة أرمينا، كما قامت بزيارة تفقدية للحدود مع أذربيجان.

إقرأ المزيد

وأوضحت وسائل الأعلام الأرمنية أن زاس وباشينيان لم يلتقيا بسبب تواجد الأخير في نيويورك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت اشتباكات قد اندلعت ليلة الـ 13 من سبتمبر الجاري، على الحدود الأرمنية - الأذربيجانية، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين ببدء التصعيد.

من جهتها قالت باكو إن الجيش الأرمني أطلق النار على مواقع القوات الأذربيجانية على الحدود تلاه اشتباكات واتهمت الخارجية الأذربيجانية أرمينيا بأنها تعتزم تعطيل عملية السلام وسط وقوع ضحايا من الجانبين.

إقرأ المزيد

وذكر رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين أنه تم التوصل إلى هدنة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان بفضل الجهود الروسية.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أجرى محادثة هاتفية من رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

المصدر: نوفوستي