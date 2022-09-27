رئيس مقاطعة زابوروجيه سيطلب بعد إعلان نتائج الاستفتاء الانضمام إلى روسيا

قال رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، إنه بعد إعلان نتائج الاستفتاء على انضمام المنطقة إلى روسيا، سيتوجه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب حول ذلك وسينتظر القرار.

وأضاف باليتسكي، في حديث تلفزيوني: "بعد إعلان نتائج الاستفتاء، بالطبع سأتوجه إلى حكومة روسيا الاتحادية، وإلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسننتظر قرار روسيا حول انضمام المقاطعة إلى قوامها".

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بدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في 23 سبتمبر في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر هو آخر يوم للتصويت.

المصدر: نوفوستي