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مراكز الاقتراع تغلق أبوابها في المناطق المحررة

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مراكز الاقتراع تغلق أبوابها في المناطق المحررة
Sputnik Ramil Sitdikov
الانتخابات في لوغانسك 27 سبتمبر 2022
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أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في كل من ماريوبول وخيرسون وزابوروجيه ولوغانسك، معلنة بذلك انتهاء عملية الاقتراع التي استمرت 5 أيام بدءا من يوم 23 سبتمبر الجاري.

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وقد أعلن عن ذلك ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، كما قال عمدة ماريوبول، قنسطنطين إيفاشينكو، لوكالة "نوفوستي" الروسية إن لجان الاقتراع في منطقة ماريوبول واجهت صعوبة في التعامل مع تدفق السكان في أول يومين من الاستفتاء، على الرغم من وجود 6 لجان زائرة في كل مركز اقتراع.

وقد قدر إجمالي إقبال الناخبين في الاستفتاء بجمهورية لوغانسك الشعبية بنحو 92.6% وفقا لما قالته رئيسة لجنة الانتخابات، يلينا كرافتشينكو. كذلك أغلقت مراكز الاقتراع عملها في ماريوبول، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت موسكو.

أما في خيرسون فقد فتحت 198 مركزا للاقتراع في جميع أنحاء منطقة خيرسون أبوابها أمام الجميع للتصويت في اليوم الخامس، وأغلقت كذلك في تمام الساعة الرابعة بتوقيت موسكو.

وأعلن الكرملين صباح اليوم، على لسان المتحدث الرسمي، دميتري بيسكوف، عن أن وضع المناطق المحررة سوف يتغير جذريا من الناحية القانونية، بما يحمله ذلك من أغراض حماية وأمن هذه الأراضي، عقب نتائج الاستفتاءات.

المصدر: نوفوستي

 

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