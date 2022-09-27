رئيس منطقة زابوروجيه: إعلان النتائج الأولية للاستفتاء سيتم مساء اليوم الثلاثاء

أعلن رئيس إدارة منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي أن النتائج التمهيدية للاستفتاء على الانضمام إلى روسيا ستنشر بين الساعة 19:00 والساعة 21:00 من اليوم الثلاثاء.

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وأضاف أن النتائج النهائية للاستفتاء في المنطقة قد يتم إعلانها صباح غد الأربعاء.

وأوضح أنه بعد ضم منطقة زابوروجيه إلى روسيا ستكون هناك مرحلة انتقالية ستستمر عاما تقريبا في تكييف أنظمة المنطقة إلى الأنظمة الروسية. وتابع أن استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالانضمام لن تستغرق أكثر من 3 سنوات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السلطات تأمل في أن يتم ذلك في غضون عام واحد.

المصدر: تاس