أعرب المواطن الألماني كريستوف هورستل، الذي شارك بمراقبة سير عملية الاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية، عن قناعته بضرورة قبول نتائج التصويت على انضمام دونباس إلى روسيا.

وقال المراقب الألماني: "أنا سعيد جدا لأنه أتيحت لهم الفرصة لتقرير مستقبلهم بأنفسهم. رأيت الكثير من الأشخاص الذين يأتون إلى مراكز الاقتراع بسعادة. شاركت في مراقبة التصويت. كل الأمور بدت صحيحة وقانونية، وغالبا ما كانت أكثر صحة مما هي عليه في ألمانيا. يجب أن نحترم اختيار الشعب. يجب أن نقبل بشكل لا لبس فيه عودة دونباس إلى روسيا".

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ووفقا لاعتقاد هذا المراقب، "لم يعد الشعب الألماني يقرر في الوقت الراهن إلا القليل، كل الأمور تجري هناك كما تقرر الحكومة".

المصدر: نوفوستي