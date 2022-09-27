نائب روسي: مجلس الدوما سيتخذ على الفور كل القرارات الضرورية بعد الاستفتاء
Sputnik
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صرح زعيم حزب "روسيا العادلة – من أجل الحقيقة"، سيرغي ميرونوف، أن مجلس الدوما الروسي سيتخذ على الفور كل القرارات الضرورية لتشريع اختيار سكان مناطق دونباس المحررة للانضمام إلى روسيا.
وكتب ميرونوف في صفحته على "تلغرام": "سيتخذ نواب مجلس الدوما على الفور كل القرارات التي ستشرع اختيار سكان نوفوروسيا للانضمام إلى روسيا.
وعبر عن اعتقاده بأن معظم السكان المقيمين في هذه الأراضي سيصوتون لصالح إعادة التوحيد مع وطنهم التاريخي أي مع روسيا.
المصدر: نوفوستي