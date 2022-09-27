البيت الأبيض يطلق استراتيجية للقضاء على الجوع في الولايات المتحدة بحلول عام 2030

أصدر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، استراتيجيته الوطنية للقضاء على الجوع في الولايات المتحدة بحلول عام 2030.

وبموجب الاستراتيجية، ستعمل إدارة بايدن مع الكونغرس لتوسيع الوصول إلى وجبات مدرسية صحية ومجانية لـ 9 ملايين طفل إضافي بحلول عام 2032، وذلك من خلال العمل على تقديم مزايا للعائلات لشراء البقالة خلال أشهر الصيف، بينما تعمل مع الكونغرس لتوسيع أهلية برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) ليشمل المزيد من السكان المحرومين.

وستعمل الإدارة أيضا مع الكونغرس في برنامج تجريبي لاختبار وجبات مصممة طبيا كجزء من برنامج Medicare ولتوسيع وصول المستفيدين من Medicaid وMedicare إلى استشارات التغذية والسمنة.

وأعلنت الإدارة أنها ستوجه إدارة الغذاء والدواء (FDA) لاقتراح مخطط جديد لوضع العلامات على العبوات الغذائية ولتقييم مستويات الصوديوم والسكر المستهدفة في الأطعمة.

المصدر: The Hill