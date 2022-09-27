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رئيس منطقة زابوروجيه: الاستفتاء في المنطقة التي تسيطر عليها كييف سيعقد بعد تحريرها

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رئيس منطقة زابوروجيه: الاستفتاء في المنطقة التي تسيطر عليها كييف سيعقد بعد تحريرها
Sputnik
رئيس إدارة منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي
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أعلن رئيس إدارة منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن الاستفتاء في الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من منطقة زابوروجيه سيعقد بعد تحريره.

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وقال باليتسكي خلال لقاء مع المراقبين الدوليين، اليوم الثلاثاء: "لا يتم نشر النتائج إلا في المناطق التي عقد فيها الاستفتاء. وعندما ندفع خط التماس إلى أبعد من ذلك فسيعقد في تلك الأراضي استفتاء منفصل أي ستجري منطقة واحدة استفتاء منفصلا".

وأشار إلى أن مصير الجزء الباقي من منطقة زابوروجيه سيقرره سكانه بعد تحريره.

المصدر: نوفوستي

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