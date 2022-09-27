عمدة ماريوبول: السلطات الأوكرانية فشلت في تعطيل الاستفتاء

قال عمدة ماريوبول قسطنطين إيفاشينكو، إن دوائر معينة في أوكرانيا، أرادت تعطيل الاستفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية، لكنها لم تنجح في ذلك.

وأضاف العمدة: "نحن نقوم بتسجيل كافة الوقائع، ولدينا حراس مسلحون في كل مكان. لأنه وكما تعلمون هناك دوائر معينة في أوكرانيا، كانت ولا تزال ترغب بتعطيل هذا الاستفتاء. ولكن هذه الخطط والرغبات لم تتكلل بالنجاح. لقد مارس مواطنونا بالكامل حقهم المدني وواجبهم".

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بدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في 23 سبتمبر في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه. ويستمر التصويت لمدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي