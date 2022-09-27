الخارجية التركية تستدعي السفير الألماني

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، السفير الألماني في أنقرة بعد تصريحات نائب رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ كوبيكي، بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "ندين بأشد العبارات التصريحات المهينة التي أدلى بها فولفغانغ كوبيكي، نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني، بشأن رئيسنا"، مضيفة: "تصريحات كوبيكي بشأن أردوغان غير مقبولة ولا تليق بمنصبه وتفتقد للأخلاق السياسية والمسؤولية".

وشددت على أن "عبارات كوبيكي غير اللائقة عن أردوغان تعطي فكرة عن مستواه السياسي والأخلاقي وتكشف عن ابتذاله"، مشيرة إلى أنه "تم إبلاغ رد فعلنا بشأن هذه القضية إلى السفير الألماني في أنقرة، الذي تم استدعاؤه إلى وزارتنا اليوم".

المصدر: "سبوتنيك"