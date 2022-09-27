بوتين: إنقاذ المواطنين في دونباس محور اهتمامنا

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنقاذ السكان في المناطق التي تجري فيها الاستفتاءات بأنه محور اهتمام المجتمع الروسي والدولة الروسية بأكملها، وتلك القضية في المقدمة.

وتجري الاستفتاءات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الروسي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وبمنطقتي زابوروجيه وخيرسون، حيث تابع بوتين، في ختام الاجتماع الخاص بتقدم أعمال الري الموسمية، الذي عقد اليوم الثلاثاء،: "بالطبع، وفي سياق العملية العسكرية الخاصة التي تجري اليوم، وعلى خلفية الاستفتاءات التي تجري في دونباس، فإن إنقاذ السكان في جميع المناطق، في المقدمة، ويحظى باهتمام المجتمع كله، والبلد بأسرها. وهذا أمر طبيعي، لأنه يرتبط كذلك بأحداث دراماتيكية"، مشيرا إلى الحقيقة المعروفة وهي أن الخبز هو على رأس الأولويات: "إنه قانون معروف وبسيط وأساسي يتناسب مع عبارة بسيطة جدا ومعروفة أن الخبز على رأس كل شيء، ولم يقم أحد بإلغاء هذا القانون. وربما في الظروف التي نعيش فيها الآن، يعد هذا القانون من أهم القوانين، بالنظر إلى ما يحدث في العالم أيضا، فيما يخص أسواق المواد الغذائية، لهذا أعرب عن امتناني لما تم إنجازه حتى الآن".

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وكان الكرملين قد أعلن صباح اليوم، على لسان المتحدث الرسمي، دميتري بيسكوف، عن أن وضع المناطق المحررة سوف يتغير جذريا من الناحية القانونية، بما يحمله ذلك من أغراض حماية وأمن هذه الأراضي، عقب نتائج الاستفتاءات.

المصدر: نوفوستي