أردوغان لليونان: الدعم الأمريكي والأوروبي لن ينقذكم

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدعم الذي تتلقاه أثينا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وقال إن ذلك لن ينقذ اليونان.

وفي كلمة ألقاها، خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالولايات التركية، في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة، توجه أردوغان إلى اليونان قائلا: "هل تظنون أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا سينقذكم؟ لا لن يفعل، بل ستراوحون مكانكم".

وشدد على أن "تكديس الأسلحة في منطقة تراقيا الغربية (شمال شرق اليونان) والجزر لا يعني تركيا بشيء لأن قوتها أعظم بكثير"، مضيفا: "لكننا نود تذكير (اليونان) بأن هذه الخطوة (تكديس السلاح) تعتبر احتلالا خفيا".

المصدر: "الأناضول"