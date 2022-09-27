سير استفتاءات الانضمام إلى روسيا جنوب وشرق أوكرانيا

تستمر الاستفتاءات في يومها الختامي بجمهورتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه جنوبها على الانضمام إلى روسيا، حيث انطلقت في الـ23 من الشهر الجاري.

وتعود مبادرة إجراء الاستفتاء إلى سكان هذه المناطق وإداراتها الشعبية، بما سيعيد العدالة التاريخية.

وجاء هذا القرار في ظل الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل سلطات كييف والدول الأعضاء في حلف الناتو التي تزود أوكرانيا بالسلاح الذي يستخدم لقتل المدنيين.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستدعم القرار الذي سيتخذه سكان جمهوريتي دونباس ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

وقال: إنقاذ الناس في مناطق الاستفتاء محور اهتمام مجتمعنا بأسره.

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المصدر: وكالات