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بيسكوف: روسيا تبقى مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا

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بيسكوف: روسيا تبقى مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تبقى مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن في ذات الوقت، لقد تغير الوضع وتبدلت الظروف.

وخلال ذلك، شدد بيسكوف على أن مبدأ أهداف العملية العسكرية الخاصة لا يزال قائما.

يوم أمس، أعلن وزير الخارجية التركي مولوود تشاووش أوغلو، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لإجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

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وأضاف بيسكوف: "قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا، بالطبع، ما زالت على استعداد للتفاوض. لكن مع تغير الوضع، تغيرت الظروف كذلك، وقد تحدثنا مرارا عن هذا الأمر. لكن بشكل عام، يظل المبدأ كما هو: جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة سيتم تنفيذها".

وأشار بيسكوف إلى أنه تم التنويه خلال محادثات بوتين وأردوغان، بأن الجانب الأوكراني قد ترك مسار المفاوضات تماما، لذا تبقى العملية العسكرية الخاصة مستمرة.

المصدر: نوفوستي

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