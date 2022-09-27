الدفاع الروسية: تصفية 150 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب بضربة جوية في زابوروجيه

أعلنت الدفاع الروسية أن ضربة جوية بمدينة زابوروجيه أدت إلى مقتل ما يصل إلى 100 عنصر من القوات الخاصة "غيبارد" التابعة للحرس الوطني الأوكراني وأكثر من 50 من المرتزقة الأجانب.

أفاد بذلك المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، مضيفا أن القوات الجوية الروسية أصابت نقطة انتشار مؤقتة لوحدات لواء أوكرانية في المنطقة الصناعية لمدينة نيكولايف، مخلفة 50 قتيلا.

وذكر كوناشينكوف أن اللواء 81 المنقول جوا الأوكراني فقد أكثر من 150 فردا بضربات روسية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأسقط الطيران الحربي الروسي طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" في منطقة خيرسون.

ودمرت القوات الروسية محطة تحكم أرضية تابعة لمجمع المسيرات "بيرقدار" في منطقة دنيبروبتروفسك.

كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 7 طائرات بدون طيار واعترضت صاروخا تكتيكيا من طراز "توشكا-أو" و17 قذيفة من "هيمارس".