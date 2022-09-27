الكرملين: وضع المناطق المحررة سيتغير جذريا من الناحية القانونية بعد نتائج الاستفتاءات

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن وضع المناطق المحررة سوف يتغير جذريا من الناحية القانونية، بما يحمله ذلك من أغراض حماية وأمن هذه الأراضي، عقب نتائج الاستفتاءات.

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جاء ذلك إجابة على أسئلة الصحفيين بشأن إجراء تعديلات على التشريعات القائمة، حيث تابع بيسكوف أن النظام القانوني الروسي على استعداد لقبول مناطق جديدة، استنادا إلى نتائج الاستفتاءات في دونباس. وقال: "إن نظامنا التشريعي يوفر خيارات متعددة، وبالطبع فإن مشرعينا والسلطات التنفيذية والإدارات القانونية جاهزة لذلك".

إضافة إلى ذلك أكد بيسكوف على أن تحسين الوضع في دونباس بعد الاستفتاءات سيعتمد على أوكرانيا.

وكانت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان وكذلك منطقتا خيرسون وزابوروجيه قد أعلنت عن إجراء استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 وحتى اليوم الثلاثاء، 27 سبتمبر، في الوقت الذي أكد فيه ممثلو هذه المناطق أن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيهم ويعيد العدالة التاريخية، حيث يرون في هذا القرار ضرورة ملحة في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من جانب النظام القومي المتطرف في كييف، ومن جانب الدول الأعضاء في "الناتو"، الذين يزودون نظام كييف بالسلاح لقتل المدنيين.

المصدر: نوفوستي