 وكالة: نيوزيلندا لم تعد قادرة على تقديم المزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا

نقلت وكالة الأنباء الأسترالية AAP، عن وزير الدفاع النيوزيلندي بيني هناري، قوله إن احتياجات أوكرانيا من الدعم العسكري لا تتوافق مع قدرات المجمع الصناعي العسكري النيوزيلندي.

وأضاف الوزير: "توجهت أوكرانيا إلينا بطلبات لتزويدها براجمات صواريخ من طراز HIMARS، وأنظمة دفاع جوي للقوات البرية، وكذلك صواريخ أرض-بحر".

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ووفقا للوكالة، حتى اليوم، تشتمل المعدات النيوزيلندية المرسلة إلى أوكرانيا على 1066 سترة واقية من الرصاص، و 473 خوذة و 571 سترة مموهة.

كما وافقت نيوزيلندا على تقديم 21.1 مليون دولار نيوزيلندي (12.1 مليون دولار أمريكي) لتمويل القوات الأوكرانية.

ويشار إلى أن نيوزيلندا تتمتع، بوضع حليف رئيسي للولايات المتحدة خارج الناتو.

المصدر: نوفوستي