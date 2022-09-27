يعتقد فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه ورئيس حركة "نحن مع روسيا"، أن تحضيرات تجري في أوكرانيا لاستبدال فلاديمير زيلينسكي.

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وكتب روغوف على حسابه في موقع "تلغرام" بهذا الشأن يقول: "أرباب زيلينسكي يعدون بديلا له. أراقب في الفترة الأخيرة كيف يظهر في الصحافة الغربية بشكل متزايد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني".

في رأيه، أن الغرب في حقيقة الأمر أفهم زيلينسكي أنه لا يوجد أشخاص لا يمكن تعويضهم، مشيرا إلى أنه "بخلاف ذلك، سيحل مجلس عسكري محل المهرج. لم يعد الأمر افتراضيا، ولكنه حقيقي"، لافتا أيضا إلى أن مثل هذا التطور لا يناسب زيلينسكي.

وأكد المسؤول في إدارة مقاطعة زابوروجيه أن "النخبة الأوكرانية تشعر أيضا بشكل دقيق بهذه اللحظة. بالنسبة لها، فإن الخيانة هي استشراف في الوقت المناسب. لذلك، منذ نهاية الربيع، سارع المسؤولون والنواب والقضاة إلى مساعدة ألوية محددة في القوات المسلحة الأوكرانية. الشيء الرئيسي هو التقاط المزيد من الصور وشكرا. ثم وضعت الصور في إطارات وعلقت في المكاتب ليراها الجميع. بشكل عام، يموهون. يعتقدون أنه حين يتم تتغير الحكومة، سيتم تقديرهم".

يشار إلى أن الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا كان بدأ في منطقة زابوروجيه يوم الجمعة 23 سبتمبر، وسيستمر التصويت لمدة خمسة أيام، حتى 27 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي