وزيرة الخارجية الفرنسية تقوم بزيارة عمل إلى كييف

أفادت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، بوصولها اليوم الثلاثاء إلى كييف في زيارة عمل.

إقرأ المزيد

ونشرت كولونا في صفحتها على "تويتر" صورة تمشي فيها هي والسفير الفرنسي في أوكرانيا في أنحاء كييف. وكتبت: "صباح الخير، يا أوكرانيا! فرنسا إلى جانبك. أنا سعيدة بالعودة إلى كييف".

من جانبها قالت وزارة الخارجية الفرنسية أن كولونا تخطط للقاء نظيرها الأوكراني، دميتري كوليبا، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وأوضحت: "ستشير إلى تعزيز الدعم الذي تقدمه فرنسا (لأوكرانيا) فيما يخص إمدادات المعدات الدفاعية... وتقديم المساعدات المالية والإنسانية".

وأفادت وسائل إعلام بأنه سيتم غدا الأربعاء إرسال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية بوزن ألف طن لأوكرانيا من مدينة مارسيليا الفرنسية.

هذه هي الزيارة الثالثة لكولونا إلى أوكرانيا. ولأول مرة قامت بزيارة عمل إلى كييف في 30 مايو الماضي. والتقت آنذاك مع نظيرها الأوكراني دميتري كوليبا والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي